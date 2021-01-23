ضبط متهم بقتل شاب وإلقاء جثمانه أسفل كوبري بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقت قوات الأمن بدمياط، القبض على أحد المتهمين بقتل شاب، وإلقاء جثته أسفل كوبري المطار بمدخل مدينة دمياط الجديدة، اليوم السبت، وجرى احتجازه لحين ضبط المتهم الثاني في الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز كفر البطيخ بدمياط، عن أن الجثمان الذي جرى العثور عليه أسفل كوبري المطار، في وقت متأخر من مساء الجمعة، بطلق ناري.

تبين أن الجثة لشاب يدعى محمد عادل، في العقد الثالث من العمر، من قرية الإبراهيمية البحرية، وكان في زيارة لأحد أصدقائه في قرية أم الرضا.

وأكدت التحريات أن مجهولين اعتدوا عليه بالضرب، بهدف سرقة الدراجة النارية التي يستقلها، قبل أن يطلقوا عليه عيارا ناريا ويلوذون بالفرار، وتكثف قوات الأمن جهودها لضبط المتهمين المتورطين في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإيداع الجثمان مشرحة المستشفى المركزي، لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعي.