قطاع الأعمال العام: تعويضات عمال الحديد والصلب لن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم السبت إن الوزير هشام توفيق وجه أن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين في شركة الحديد والصلب التي صدر قرار بتصفيتها، وإعطائهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.

وذكر البيان أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن 225 ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسمائهم موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بهم في شركاتها التابعة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بزيارة شركة الحديد والصلب يوم الخميس الماضي لتفقد أحوال العاملين بالشركة، بحسب البيان.