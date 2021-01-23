منظمات وأحزاب يسارية تشارك بالمظاهرات في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

تجمع حوالي ألف شخص أغلبهم من أنصار الأحزاب اليسارية، وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، للاحتجاج ضد الحكومة والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وأغلقت قوات الشرطة التونسية أغلب المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة الذي يضم مقر وزارة الداخلية، لكن المحتجين نجحوا في التجمع في جانب من الشارع وبدأوا مسيرة في الشوارع المحيطة بوسط العاصمة.

وشارك في المسيرة قيادات معروفة من أحزاب اليسار من بينهم السياسي البارز حمة الهمامي والنائب في البرلمان منجي الرحوي، وفق ما عاينه مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

كما حضر ممثلون عن منظمات من المجتمع المدني من بينهم رابطة حقوق الإنسان واتحاد العاطلين عن العمل.

وحاول المحتجون العودة إلى الشارع الرئيسي، لكن واجهتهم الشرطة التي أغلقت نصف الشارع المؤدي إلى مقر وزارة الداخلية بالحواجز الحديدية.

وأطلق المحتجون شعارات "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، "شغل حرية كرامة وطنية" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

وأعلنت رابطة حقوق الإنسان في بيان لها عن مخاوفها من أعمال تعذيب وضرب في مراكز الإيقاف ضد الموقوفين من بين الذين شاركوا في الاحتجاجات الليلية الأسبوع الماضي.

وأوقفت الأجهزة الأمنية حوالي ألف محتج بين يومي 14 و15 من الشهر الجاري بحسب مسؤولين بوزارة الداخلية.

وعلى الرغم من مضي عشر سنوات من أحداث الثورة التونسية عام 2010 ضد حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إلا ان المطالب ذاتها ترددت في الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة المطالبة بتحسين ظروف العيش وبفرص عمل وبإصلاحات.