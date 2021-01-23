الإتحاد الأوروبي يقرّ فئة جديدة في التصنيف الوبائي لتحديد مناطق إنتشار سلالات "كورونا" الجديدة

اسماعيل عبد الحي - إتفق زعماء دول الإتحاد الأوروبي على إجراء تعديل في التصنيف اللوني الخاص بالأوضاع الوبائية، حيث قرروا إضافة اللون الأحمر القاتم لتحديد مناطق إنتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فود دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته أمس الخميس في بروكسل، عقب قمة إفتراضية لزعماء دول التكتل، "سنكون بحاجة إلى إجراءات دقيقة لإبقاء حدودنا مفتوحة وضمان بقائنا في الأمان. يجب علينا تحسين نظام التصنيف على الخارطة لتحديد مناطق الخطر المرتفع".

وذكرت فون دير لاين "لهذا السبب نعلن إضافة فئة جديدة وهي المناطق الحمراء القاتمة، أي أراض تنتشر فيها سريعا سلالات جديدة للفيروس".

وأوضحت أن كل الوافدين من هذه المناطق سيكون عليهم خلال الإنتقال داخل الاتحاد الأوروبي، إجراء فحوص خاصة بفيروس كورونا قبل السفر والخضوع لحجر صحي بعد الوصول

وأضافت "نظرا لصعوبة الأوضاع، يمكن أن يتم إصدار إرشادات قطعية تحذر من كل التنقلات غير الضرورية".

وأكدت فون دير لاين أن دول الاتحاد الأوروبي تشعر بقلق بالغ من إنتشار السلالات الجديدة للفيروس، مشددة على ضرورة إجراء مزيد من الفحوص وتحاليل إضافية لدراسة التحورات.

المصدر: وكالات