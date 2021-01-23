موظف إماراتي ساعد صحافية أجنبية في مترو دبي… ومحمد بن راشد يشيد به

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 5:54 مساءً

أثناء عودة الصحافية البريطانية آشلي ستيورات من عملها في دبي وجدت أن بطاقة المترو الخاصة بها لا تعمل، ولم تكن تحمل محفظة نقودها.

تقطعت السبل بالسيدة في محطة مترو “أبراج الإمارات” وكادت أن تضطر للعودة إلى منزلها سيرا على الأقدام.

هنا تقدم موظف إمارتي وقدّم لها مبلغا من المال كي تكمل طريقها وتستخدم المترو.

وعندما حاولت ستيوارت أن تكافئه في اليوم التالي أو أن تعيد له المبلغ رفض، فطلبت عبر حسابها في “تويتر” تكريمه.

وجاء الرد من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه في “تويتر” قائلاً إنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.