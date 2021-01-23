إدارة بايدن تدين تهديد خامنئي بالانتقام من ترامب

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 60 دقيقة

آخر تحديث: 23 - يناير - 2021 5:58 مساءً

أدانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في إدارة الرئيس جو بايدن، إيميلي هورن، تهديدات المرشد الإيراني علي خامنئي بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونشر الموقع الإلكتروني لخامنئي صورة للاعب غولف يشبه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتستهدفه على ما يبدو طائرة مسيرة، مرفقا بالصورة تهديدا بالثأر لسليماني الذي قتُل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة العام الماضي.

وظهرت الصورة للمرة الأولى في تغريدة على حساب باللغة الفارسية على ”تويتر“ تضمنت رابطا لموقع خامنئي.

وحذفت ”تويتر“ هذه التغريدة، أمس الجمعة، قائلة إنها زائفة.

ووُضعت تحت الصورة المنشورة بالموقع الإلكتروني تصريحات أدلى بها خامنئي في ديسمبر/ كانون الأول قبل ذكرى مقتل سليماني بالعراق في مثل هذا الشهر من العام الماضي، في عملية أمر بها ترامب.

وجاء في التعليق: ”ليعلم القتلة ومن أمروا بالقتل أن الثأر قد يأتي في أي وقت“.

ووُضعت التعليقات أيضا فوق الصورة التي عرضت ظل طائرة مسيرة تحوم فوق لاعب الغولف الذي لا يظهر غيره في الصورة.

ولم يرد ذكر اسم ترامب، الذي يلعب الغولف بانتظام، بحسب “إرم نيوز”.