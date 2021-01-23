محمد بن راشد يشيد بموظف من موظفي مترو دبي

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بموظف من موظفي مترو دبي، واصفاً إياه بأنه نموذج للموظف الحكومي في الإمارات .



جاء ذلك في رد على تدوينة شكر وامتنان لذلك الموظف وجهتها إحدى مرتادات مترو دبي، له حيث ساعدها في إعادة شحن بطاقتها الخاصة بالمواصلات العامة " نول" من حسابه الشخصي، بعد أن أدرك أنها نسيت محفظتها في منزلها، ليتبين لاحقاً أنها صحافية تقيم بدولة الإمارات.

وعقب في تغريدة على ما كتبته تلك المغردة بالقول : إنه "نموذج للموظف الحكومي الحقيقي".

وكانت الصحافية آشليه ستيوارت كتبت في حسابها على " تويتر " واصفة موقفاً لا تحسد عليه قد تعرضت له في وقت سابق من اليوم داخل محطة المترو، قائلة: "لنقف لحظة لهذا البطل المطلق بمحطة مترو أبراج الإمارات".

وأضافت: بطاقتي الخاصة بالمترو نفد رصيدها، كما نسيت محفظتي، لكن هذا الموظف الخارق الذي كان شاهداً على "حماقتي" أعاد شحن بطاقتي من ماله الخاص ولم يقبل أي محاولة لإعادة المال لاحقاً"...هذا هو معنى اللطف المحض.

وأثنت الشابة على بادرة الموظف المتفاني في واجبه، موضحة أنه يستحق وبكل جدارة مكافأةً خاصة على لطفه العفوي تجاهها وتجاه مرتادي محطات مترو دبي.