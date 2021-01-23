شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية يشهد احتجاجات مطالبة بإسقاط حكم الإخوان

محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

شهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، السبت، احتجاجات مطالبة بإسقاط حكم الإخوان.



وردد حشود النشطاء المدنيين والسياسيين والمواطنين، السبت، شعارات "يسقط حكم الإخوان" "تسقط الحكومة" و"يسقط النظام".

كما ندد المتظاهرون بشارع الحبيب بورقيبة بتعاطي الدولة التعسفي والقمعي مع احتجاجات الشباب الذي لم يتورط في أعمال العنف الأيام الماضية.

المتظاهرون أكدوا أن احتجاجات الجهات والعاصمة (التي تخللتها أعمال عنف وتخريب) كانت ضد عجز الحكومة عن التعاطي مع حقوق الشباب التونسي المهضومة وعن سياستها التعسفية أمنيا وفكريا، وهي التي تتغذى من رحم الحركة الإخوانية وداعميها قلب تونس وائتلاف الكرامة.

وحاولت قوات الأمن التونسية التصدي لتدفق الحشود التي تمركزت أمام مقر وزارة الداخلية مطالبة بإسقاط منظومة الإخوان وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاكمة راشد الغنوشي.

ثلاثة مطالب اعتبرها النائب اليساري منجي الرحوي مفصلية في هذه المرحلة لفضح منظومة "رجعية" حكمت تونس منذ سنة 2011 .

وقال الرحوي في تصريحات وفقا للعين الإخبارية: "يجب التمييز بين الاحتجاجات السلمية التي تقودها الأحزاب المعارضة للإخوان وعدد من المجرمين والإرهابيين الذين تسللوا للحشود للقيام بأعمال تخريبية".

وتابع: "الحراك التونسي لن يتوقف ما لم تسقط منظومة الخراب التي أسستها حركة النهضة وشركائها خلال السنوات الماضية"

وترتبط الاحتجاجات في تونس بتنامي نسب البطالة في البلاد (18بالمائة من مجموع السكان) وعجز الحكومة عن الاستجابة لطلبات التشغيل والتنمية بمختلف المحافظات (24 محافظة).

وتعيش تونس منذ مطلع سعر يناير على إيقاع حالة احتقان اجتماعي واسع شمل عديد المحافظات ، أكدت خلاله وزارة الداخلية التونسية عن إلقاء القبض على أكثر من 600شخص بتهمة التحريض على الأعمال التخريبية.

وسجلت الأيام الماضية مواجهات مباشرة بين قوات الأمن ومحتجين في مختلف المحافظات التونسية (10محافظات من مجموع 24).

آثار التخريب ما زالت تغطي مختلف المناطق التونسية بعد تخريب العديد من المحال التجارية وحرق السيارات ومداهمة مقرات أمنية ورشقها بالزجاجات الحارقة.