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فلسطين.. 14 وفاة و467 إصابة جديدة بكورونا

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

أعلنت وزيرة الصحة  الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس ""، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الكيلة ، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت  93.3% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة  5.6% ، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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