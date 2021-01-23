شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال أكثر من 1600 شخص في تظاهرات مؤيدة لنافالني بروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر نشطاء الحقوق المدنية أن أكثر من 1600 شخص اعتقلوا اليوم السبت خلال المظاهرات الداعية إلى الإفراج عن رمز المعارضة الروسية أليكسي نافالني .

وشاهد مراسلون من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) رجال شرطة متشحين بالزي الرسمي في ساحة بوشكين بوسط موسكو يقتادون المتظاهرين إلى عربات نقل المساجين .

ومن بين آلاف المتظاهرين في موسكو كان هناك شباب وأفراد من الطبقة المتوسطة. واشتكى النشطاء والصحفيون من تعطيل شبكة الإنترنت. وجرى تداول مقاطع مصورة لقوات الأمن وهي تهاجم المتظاهرين بهراوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.