شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تجري 288 مليون اختبار للكشف عن كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم للكشف عن فيروس كورونا حتى أمس الموافق 22 يناير 4ر288 مليون شخص ، بزيادة7ر0% مقارنة بذات التوقيت من اليوم السابق ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ،زادت الاختبارات الأمريكية بنسبة 7ر0% ، عن المتوسط اليومي خلال الأسبوع الماضي البالغ 6ر0%.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الاختبارات خلال اليوم السابق (الخميس) ، ليصل العدد الإجمالي للاختبارات في الولاية إلى 30 مليون ، بزيادة قدرها 9ر0%.

وشهدت ولاية فيرمونت أكبر زيادة في النسبة المئوية للاختبارات اليومية التي يتم اجراؤها ، وبذلك ارتفع الإجمالي بنسبة 4ر1في المئة إلى .834067

وتم اختبار حوالي 88% من سكان الولايات المتحدة ، بناءً على تقديرات مكتب الإحصاء الأمريكي لعدد السكان لعام .2019

وتم تسجيل 8ر24 مليون حالة إصابة مؤكدة و 414117 حالة وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا.