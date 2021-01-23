انت الان تتابع خبر فرحان يعود لنفط ميسان وشهد يتسلم نفط الوسط رسمياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-23 | 15:21
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قرر رزاق فرحان العدول عن اسقالته والعودة لتدريب نفط ميسان، فيما تسلم عبد الغني شهد مهمة تدريب نفط الوسط رسمياً.
وقال فرحان ان "قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد ان تمسكت الادارة بالمدرب والكادر التدريبي وانها ستحاول تذليل العقبات التي تواجه الفريق ونأمل أن نكمل منهاج الاعداد الذي رسمناه قبل انطلاق الدوري بشكل مثالي.
وكان رزاق فرحان قد قدم استقالته من تدريب نفط ميسان لاسباب وصفها بالخاصة بعد ان اكد ان استمراره ليس في مصلحة الفريق.
وكان رزاق فرحان قد قدم استقالته من تدريب نفط ميسان لاسباب وصفها بالخاصة بعد ان اكد ان استمراره ليس في مصلحة الفريق.
من جانب اخر سمت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، عبد الغني شهد، بشكل رسمي مدربا للفريق خلفا للمدير الفني المستقيل، جمال علي، اليوم السبت، وستحسم معه تشكيل الجهاز الفني المساعد.
يذكر ان المدرب شهد سبق وان اشرف على تدريب الشرطة هذا الموسم ومن ثم اتفق على تدريب الميناء لكنه اعتذر بعد ان تمت مفاتحته من ادارة نفط الوسط.
يشار إلى أن المدرب جمال علي، قدم استقالته من المهمة، بينما يحتل نفط الوسط المركز الثالث حاليا، في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 28 نقطة.
يشار إلى أن المدرب جمال علي، قدم استقالته من المهمة، بينما يحتل نفط الوسط المركز الثالث حاليا، في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 28 نقطة.
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