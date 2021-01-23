فرحان يعود لنفط ميسان وشهد يتسلم نفط الوسط رسمياً

وقال فرحان ان "قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد ان تمسكت الادارة بالمدرب والكادر التدريبي وانها ستحاول تذليل العقبات التي تواجه الفريق ونأمل أن نكمل منهاج الاعداد الذي رسمناه قبل انطلاق الدوري بشكل مثالي.وكان رزاق فرحان قد قدم استقالته من تدريب نفط ميسان لاسباب وصفها بالخاصة بعد ان اكد ان استمراره ليس في مصلحة الفريق.

من جانب اخر سمت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، عبد الغني شهد، بشكل رسمي مدربا للفريق خلفا للمدير الفني المستقيل، جمال علي، اليوم السبت، وستحسم معه تشكيل الجهاز الفني المساعد.