ساوثهامبتون يجرد آرسنال من كأس إنجلترا

ودع آرسنال حامل لقب كأس إنجلترا، المسابقة من الدور الرابع، بخسارته اليوم السبت، أمام مضيفه ساوثهامبتون 0-1.



وسجل مدافع آرسنال جابرييل ماجالهاييس، هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباك فريقه بالدقيقة 24.

ولم يتمكن آرسنال من مواصلة نتائجه المميزة التي حققها في الآونة الأخيرة بالدوري الإنجليزي، فقدم أداء دون التوقعات أمام خصم بذل جهدا واضحا لتحقيق الفوز.

واعتمد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على طريقة اللعب 4-2-3-1، حيث وقف البرازيلي ماجالهاييس إلى جانب روب هولدينج في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين هكتور بيليرين وسيدريك سواريس، وتمركز الثنائي جرانيت تشاكا ومحمد النني في وسط الملعب، بينما تحرك الثلاثي نيكولاس بيبي وويليان وجابرييل مارتينيلي، خلف المهاجم الصريح إيدي نكيتياه.