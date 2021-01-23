انت الان تتابع خبر علاء عبد الزهرة خارج تشكيلة المنتخب بسبب الاصابة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-23 | 15:42
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وذكرَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد ان علاء عبد الزهرة أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابةٍ بتمزق في العضلة من الدرجة الثانية، بعد تجدد الإصابة خلال مباراة فريقه الزوراء أمام فريق السماوة يوم أمس الجمعة.
وأضافَ محمد أن وفد المنتخب الوطني سيصل إلى محافظة البصرة مساء اليوم السبت بتمام الساعة السادسة مساءً، وذلك لبدء تحضيراته لمباراة الكويت الودية.
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