عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 3.3 مليون حالة مؤكدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الأفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 3337028 حالة مؤكدة.



وذكر المركز، في بيان، أن القارة الأفريقية سجلت حتى مساء الخميس الماضي 81861 حالة وفاة، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك منذ بداية ظهوره خلال شهر مارس الماضي.

وأشار إلى تسجيل تعافي نحو 2784501 في مختلف أنحاء القارة، فيما يواصل مئات آلاف المصابين الخضوع للعلاج في مختلف المراكز والمستشفيات الأفريقية.

ولفت إلى أن منطقة الجنوب الأفريقي تعد الأكثر تضررا في أفريقيا من حيث عدد الحالات المؤكدة، تليها منطقة الشمال.