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فلسطين.. 14 وفاة و467 إصابة جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

أعلنت وزيرة الصحة  الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة وفاة، و467 إصابة جديدة بفيروس ""، و686 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وقالت الكيلة ، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت  93.3% ، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة  5.6% ، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 73 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 19 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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