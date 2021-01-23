شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: غالبية الأتراك يعارضون نظام أردوغان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الأتراك يرفضون النظام الرئاسي الذي يعطي الرئيس رجب أردوغان صلاحيات واسعة، وأيد عدد كبير من المستطلعة آراؤهم العودة إلى نظام برلماني معدل، تدعو له المعارضة.

وبحسب استطلاع شركة MetroPoll للأبحاث عن «تقييم النظام الرئاسي لشهر ديسمبر 2020»، أبدى 57.7٪ من المشاركين رغبتهم بالعودة إلى نظام برلماني معدل، بينما قال 34.5% من المشاركين إنهم يحبذون بقاء النظام الرئاسي.

وكانت أكبر نسبة لرافضي النظام الرئاسي من جمهور المعارضة، إذ أيّد النظام البرلماني المعدل 93.7% من ناخبي حزب الشعب الجمهوري، و92.8% من ناخبي حزب الخير، و45.9% من ناخبي حزب الحركة القومية حليف الحزب الحاكم.

وأظهر الاستطلاع انخفاض دعم النظام الرئاسي في تركيا خلال ديسمبر إلى أدنى مستوى في عام 2020، وبواقع 6.4% مقارنة بأبريل 2019، وبلغت نسبة تأييد النظام الرئاسي في أبريل 2019، 40.9%، بينما كانت نسبة تأييد نظام برلماني معدل في أبريل 2019، 56.6%، ونسبة تأييد النظام البرلماني المعدل 57.7% خلال ديسمبر 2020.