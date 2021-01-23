شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير عزل غير مسبوقة في هونج كونج لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هونج كونج - أ ف ب

صدرت أوامر لآلاف من سكّان أحد أفقر أحياء هونج كونج وأكثرها كثافة بالبقاء في منازلهم السبت التزاماً بأوّل إغلاق تفرضه السلطات منذ ظهور فيروس كورونا المستجدّ.

بموجب هذا الإجراء، يُمنع على أيّ مقيم في مبان تقع ضمن منطقة جغرافيّة محدّدة، حيث سجل عدد متزايد من الإصابات بالوباء، أن يُغادر منزله إذا لم يُبرز نتيجة فحص سلبيّة لكوفيد-19.

وأعلنت حكومة هونج كونج في بيان أنها تعتزم إجراء فحوصات لكل سكان هذه المنطقة الواقعة في حي جوردان في غضون 48 ساعة «بهدف الوصول إلى وقف الإصابات في هذه الدائرة».

وكان السكان ينتظرون في صفوف طويلة السبت للخضوع للفحوصات في إحدى السيارات الـ51 المخصصة لهذه الغاية، وكذلك للحصول على احتياجات أساسية قدمتها الحكومة بهدف تغطية احتياجاتهم اليومية.

وقالت وزيرة الصحة صوفيا تشان للصحفيين: «سيكون على السكان أن يبقوا في منازلهم لتجنب العدوى؛ إلى أن يحصلوا على نتائج فحوصاتهم».

ويشمل هذا الإجراء حوالي 150 مبنى سكنياً، وتم حشد أكثر من ثلاثة آلاف شرطي لفرض احترامه.

وكان النبأ عن إغلاق وشيك تسرب إلى الصحافة المحلية الجمعة، وأفادت بعض وسائل الإعلام عن خروج بعض السكان من المنطقة قبل مهلة منتصف الليل.

وكانت هونج كونج من أوائل الأماكن التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجدّ بعد ظهوره في الصين قبل سنة.

مساكن ضيقة

يعيش سكان المدينة البالغ عددهم 7,5 مليون نسمة وسط قيود مشددة إلى حد ما، والتي تبين أنها فعالة لمنع انتشار الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت المدينة أبقت على عدد الإصابات بالفيروس ما دون العشرة آلاف، بالإضافة إلى نحو 170 وفاة، وذلك عبر فرضها تدابير تباعد جسدي فعّالة العام الماضي، لكن نتائجها كانت قاسية من الناحية الاقتصادية.

وشهدت المدينة خلال الشهرين المنصرمين موجة رابعة من الفيروس، وبذلت السلطات قصارى جهدها لخفض أعداد الإصابات اليومية.

وظهرت بؤر للوباء في منطقة «ياو تسيم مونغ» الفقيرة، حيث تعد المساكن من الأصغر في العالم، وهناك تحديداً تم رصد 24 إصابة جديدة الجمعة من أصل 61 حالة سجلت في اليوم نفسه في كل أنحاء مدينة هونج كونج.

وفي حي «جوردان»، تم إحصاء 162 حالة منذ مطلع السنة إلى 20 كانون الثاني/يناير.

تفاوت طبقي

وتعتبر هونج كونج من أغنى مدن العالم، لكنها تشهد تزايداً في التفاوت الاجتماعي، وتعاني من نقص في المساكن وتكاليف الإيجارات المرتفعة جداً، ويتكدس الكثير من السكان في مساحات ضيقة جداً.

ويبلغ معدل مساحة شقة في هونج كونج 46 متراً مربعاً، لكن الكثير منها تقسم إلى شقق أصغر، وتتقاسم عدة عائلات المراحيض وأماكن الاستحمام؛ حيث ظهرت العديد من البؤر الوبائية في الأسابيع الماضية.

وتضم المنطقة التي يشملها الإغلاق أقليات عرقية، لاسيما من جنوب آسيا، وهي مجموعة لطالما قالت إنها تعاني من التمييز والفقر.

