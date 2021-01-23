شكرا لقرائتكم خبر عن «نحو أسرة آمنة رقمياً».. ورشة في دبا الحصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت مدرسة «العقد الفريد» للتعليم الأساسي، ضمن مبادرة «أقدر» للمدارس الآمنة رقمياً، بالتعاون مع مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في دبا الحصن، التابع لمجلس الشارقة للتعليم، ورشة «نحو أسرة آمنة رقمياً».

قدمت الورشة التي أجريت صباح أمس، بالتواصل المرئي المحاضرة التربوية صفية النعيمي، من المجلس، في إطار تلاقي الجهود التربوية للحفاظ على الأسر والطلبة.

وارتكزت المبادرة على الشراكة المجتمعية في تكامل الأدوار، بأهمية تنمية الوعي المجتمعي والطلابي، بأهمية مفهوم المواطنة الرقمية، وتمكين المجتمع من تبنّي علاقة صحية مع وسائل التواصل، والتكنولوجيا،

وركزت الورشة على بيان أهمية دور الأسر في متابعة الأبناء والبنات، خلال استخدامهم لمواقع التواصل، في ظل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الإمارات، عبر التلاحم المجتمعي، في نشر أهمية المحافظة على جودة الحياة الرقمية، بتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين المدرسة والأسرة والمجتمع.

وفي هذا الصدد أفادت النعيمي، بأن الورشة عرّفت بالنشأة القانونية للأمن السيبراني، والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالأمن والسلامة الرقمية.

وتابعت بأن المحاور ركزت على التعريف بأبرز مخاطر استخدام الإنترنت، وكيفية الحماية من المخاطر، والتطرق إلى مفهوم المواطنة الرقمية والمهارات التي يجب تعلمها. وصولاً إلى تحقيق الأمن الأسري وانعكاسه على الأمن المجتمعي.

وأضافت أن أهداف الورشة عززت تبني علاقة صحية مع وسائل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل، بدعم قدرات الأفراد على التفاعل الإيجابي مع العالم الرقمي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بتحديات العصر المتعلقة بالسلامة الرقمية وسبل الوقاية من مخاطرها.