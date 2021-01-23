شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفائزين بجائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، يُنظم مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل في الجامعة، حفل تكريم الفائزين بالدورة الأولى من "جائزة جامعة الشارقة لبحوث الاقتصاد الإسلامي" يوم الأربعاء 27 يناير، في المجالات الثلاثة المعلنة لاستقطاب الباحثين، وهي: الفقه الإسلامي، والقانون، والاقتصاد الإسلامي.

وقد أطلق المركز الدورة الأولى من الجائزة عام 2019، التي تُعدّ الأولى في دراسات الاقتصاد الإسلامي وفروعه في الوطن العربي، لاستقطاب البحث العلمي والدراسات القيمة لمعالجة المشكلات في مختلف ميادين الصناعة المالية الإسلامية، والسعي نحو الابتكار والتطوير في الخدمات المصرفية الإسلامية، وعلى رأسها المنتجات المالية الإسلامية، وتعزيز بيئة الإبداع الفكري والتفوق العلمي في الاقتصاد الإسلامي، بما يضمن إيجاد الحلول التي تؤدي إلى الرقي بالصناعة المالية الإسلامية.

وقد تجاوزت قيمة الجوائز 100 ألف درهم، توزعت على الفائزين بالمراكز الثلاثة لكل مجال، وتنافس عليها 113 باحثاً من مختلف دول العالم، وباللغتين العربية والإنجليزية، وصفّت البحوث على ثلاث مراحل لجان علمية من داخل دولة الإمارات وخارجها، ووفق معايير دقيقة، وضعت خصيصاً لتصفية أفضل الأعمال المتقدمة، وكانت النتيجة النهائية فوز سبعة باحثين من دول عربية. وكانت الجائزة برعاية حصرية من مصرف الشارقة الإسلامي، الشريك الاستراتيجي للمركز.