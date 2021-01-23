شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشيد ببطولة موظف في مترو دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، السبت، ببطولة موظف في مترو دبي، ساعد راكبة نسيت محفظتها اليدوية، معلقاً سموه: «نموذج للموظف الحكومي في الإمارات A true example of a real civil servant..».

وكانت آشلي ستيورت، وهي صحفية نيوزلندية غردت عبر «تويتر»: «لحظة من فضلكم لهذا البطل العظيم في محطة مترو أبراج الإمارات.. لقد نفد رصيدي في بطاقة المترو الخاصة بي، ونسيت محفظتي.. كنت أتحسر على سذاجتي.. جاء هذا سوبرمان (الموظف) وأعطاني من نقوده الخاصة، ولم يقبل أي محاولة لاسترداد المبلغ.. هذا هو اللطف».