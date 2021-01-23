شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيري كأس رئيس الدولة يجذب النخبة في مضمار أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يستضيف مضمار نادي أبوظبي للفروسية، مساء الأحد، حفل سباقاته الثامن في الموسم الحالي، الذي يتألف من 7 أشواط مثيرة جميعها للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط الأخير فهو للخيول المهجنة، حيث تتنافس من خلاله 80 خيلاً، وتبلغ قيمة جوائزه المالية 845 ألف درهم.

ويجذب الشوط الرابع، الأبرز والأهم نخبة الخيول على لقب تحضيري في الشوط الثالث ضمن تحضيري كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر (شروط)، ويتنافس من خلاله «صمود» وذلك بعد أن حل متاخراً في سباق جوهرة التاج بعد أربعة انتصارات متتالية، والجواد «شهم» بإشراف المدرب ماجد الجهوري الذي يبحث عن فوزه الأول في الدولة بجانب رفيقه في الاسطبل «حراب»، و«بي اف مغادر».

كما تشهد كأس أبوظبي الذهبية للفروسية التي تأتي في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، منافسة شرسة تجمع «حميم» صاحب الانتصارات في مواجهة «أم أتش رحال» وثنائي إسطبلات العجبان «شرف الريف» و«الترياق»، و«ايه اف سند» و«مقام».

يبدأ الحفل بسباق سرعة لمسافة 1000 متر للخيول المبتدئة إنتاج الإمارات، وبعض الخيول التي لم تشارك من قبل في السباقات ما عدا «مميزة» التي شاركت من قبل، ويدخل الثنائي «ايه اف درس» بإشراف إرنيست أورتيل وقيادة تاج أوشي و«ايه اف الإعصار» بإشراف النيادي وقيادة البلوشي إلى تجربتهما الأولى في المضمار العشبي.

ويشهد الشوط الثاني كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر، منافسة كبيرة يتطلع من خلالها «إيه اف العاصي» للنابودة بإشراف إرنيست أورتيل وقيادة تاج أوشي الى الفوز في مواجهة «ايه اف العريق» بإشراف المحيربي وقيادة هارا.

ويقام سباق إسطبلات المها في الشوط الرابع لمسافة الميل والذي يبرز من خلاله «قادر» ورفيقه في الإسطبل «حراب»، في ظل وجود «ايه اف ممتاز» و«ايه اف كالنور».

أما سباق الرويس في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، فيبرز من خلاله «ايه اف الوجل» في ظل وجود «جوال» بالإضافة إلى الفرس «حكيمة مسقط» و«ويكند» و«روعة».

ويسدل الستار على الحفل بسباق الخيول المهجنة الأصيلة للمبتدئة لمسافة 1400 متر بمشاركة «بعلبك» و«إنسان» و«لو أوف بيس».

