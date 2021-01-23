حمدان بن محمد يشهد تحديات رموز الثنايا في المرموم

قمة البكار مع «لحقة» وصدارة الجعدان لـ«شاهين»



دبي: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، مساء السبت، تحديات رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن. وأقيمت التحديات على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وأعقبت أشواط الرموز الأربعة، 6 أشواط أخرى كانت جائزة المركز الأول فيها سيارة، إضافة إلى ستة أشواط نقدية.

وذهب كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح إلى «هملولة» لسيف سهيل العفاري، بتوقيت قدره 12:15:6 دقائق، فيما تمكن «مبهر» لحمد راشد الكتبي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وذلك عندما كان الزمن يشير لمرور 12:10:9 دقائق.

وبالمقابل نالت «إنذار» لمسلم علي المنصوري الناموس، وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار (إنتاج)، وكان عندها التوقيت 12:22:6 دقائق.

وجاء «نهّاب» لمظفر محمد العامري ليتألق ويبدع من خلال الشوط الرابع، ويحصل على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج» بزمن بلغ 12:32:7 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، عشرة أشواط للإنتاج (محليات ومهجنات)، وكان التنافس قوياً من خلال 6 أشواط منها للفوز بالسيارات، إضافة إلى 10 أشواط نقدية.

وتمكنت «لحقة» لأحمد سلطان الحلامي من حصد الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج بزمن بلغ 12:33:8 دقائق، وجاءت «الفلوجة» المملوكة لحمد سالم العامري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات (إنتاج) بعد أن حققت توقيتاً قدره 12:25:9 دقائق.

وحسم «شاهين» لعلي سالم الشامسي المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج، في زمن 12:26:7 دقائق، وتمكن «موج» من إهداء مالكه أحمد سلطان الحلامي الصدارة مجدداً في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج، بعد أن عبر خط النهاية في زمن 12:29:5 دقائق.

وتنطلق الأحد، منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ثامن أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي، والتي ستقام بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية.

وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة في الأشواط الستة الأولى على السيارات، إضافة إلى 7 أشواط نقدية، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة في جميع الأشواط، وقسمت جميع أشواط الثنايا بين فئات المحليات والمهجنات، وستكون مسافة السباق ثمانية كيلومترات.

