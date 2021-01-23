القطار السريع وتطوير القرى والريف.. 28 رسالة من السيسي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمواطنين والمسئولين خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، اليوم السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

- في 2015 و2016 الكهرباء مكنش ينفع تفضل على وضعها، المصانع بتقفل وحضانات الأطفال والخطورة على حياتهم نتيجة قطع الكهرباء، النهاردة عندنا كهرباء زيادة نقدر ندي للدول المجاورة.

- نحن من الدول التي ينظر إليها العالم في موضوع "كورونا" باندهاش، فـ"كورونا" جند من جنود الله

- الحكومة لا تبيع الوهم للشعب المصري.

- ضرورة الانتهاء من توفير البنية التحتية الكاملة لاستصلاح 100 ألف فدان في سيناء من المياه المعالجة خلال 6 أشهر.

- المشروعات التي توفرها الدولة تمثل فرصة حقيقية للعمل للمواطنين.

- بيجيلى شكاوى إن مش لاقيين عمالة.

- تم التصدي للتعديات التي كانت موجود ببحيرة المنزلة.

- سابوها تبقى عشش وبيوت وناس خارج القانون.

- هيبة الدولة بتيجي لما تبذل جهد كبير لمواطنيها لتحسن حياتهم، شيلنا من 1 متر لـ 1.5 متر علشان كتلة من قاع البحيرة فيها مخلفات صعب تتشال علشان جودة المياه.

- الدولة أنفقت أكثر من 150 مليار جنيه بالنسبة للتعليم العالي، بخلاف أرقام أخرى يجري إنفاقها في مشروعات حالية.

- تجهيز أرض شرق التفريعة صعب لكن كل حاجة ليها علاج بالعلم والهندسة.

- نعيد صياغة مياهنا ولا نجور على أحد.

- "لما قولنا 20 ألف كم تبطين في شبكة الري والترع، كانت عبارة عن مشروع في الأرض وخلاص، لكن الكلام اللي اتعمل بيتقال من ناس كتير، الـ 20 ألف كم دول هيوفروا مية كانت بتفقد حوالي 2 أو 3 مليار متر مكعب".

- نسبة كبيرة من مراكز تجميع الألبان تحتاج إلى تطوير.

- الدولة تدفع تكلفة شهادة المواصفات العالمية لمراكز تجميع الألبان عن التجار بواقع 50 ألف جنيه.

- من حق المصريين الحصول على منتج جيد.. ومن حقنا أن كل حاجتنا تكون مطابقة للمواصفات العالمية.

- نحشد الطاقات لتطوير القرى زي الكتاب ما بيقول.

- كل قادة الجيوش والمناطق والفرق والشعب الهندسية، الكل مسؤول معنا.. ليه؟ مراعاة تطوير الترع وليه بقِت كده.. وكي لا نصل إلى مخلفات مرة أخرى لو ما أخدناش بالنا كحكومة.

- لدينا 4500 قرية خلال 3 سنوات هنخلصها بشكل كلي.. حلّينا مسألة الريف في مصر، ولن نسمح بأي تعدٍّ آخر بعد حل المسألة.

- "مشروع الـ 1500 قرية في المرحلة الأولى لتطوير القرى المصرية، بنتكلم هندخل على مراكز كاملة في القرى وتوابعها مش هيبقى فيها حاجة ناقصة خالص".

- إن شاء الله في خلال الـ 3 سنين دول نخرج منهم حاجة تانية خالص، مصر تانية، وإحنا زي ما بيتقال بنخطط لعمل ده وماشيين بتدرج متوازن جدا"

- أريد رفع مستوى معيشة المواطنين، لكن النمو السكاني يعد تحديا كبيرا.

- "أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي أنتم عايزينه وتقولوا خلاص، زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع".

- والله العظيم بكل الجهد الجبار والإنجازات اللي ربنا وفقنا فيها، مش قادرين نوصل إحساس حقيقي بالفلوس اللي هتدخل جيبك، أنا عايز أرفع من مستوى كل المواطنين بس دايما النمو السكاني والزيادة مش هيدينا الفرصة دي.

- مش هتلاقوا قطار قديم بنهاية العام.

- عندنا هدف إن قطاع السكة الحديد يساهم في نقل الإنسان والبضائع بشكل كامل نهاية العام الحالي، مفيش جرار قديم والسكة كلها سيتم رفع كفائتها.

- لما كنا بنتكلم بنقول إحنا كمصريين عايشين على 5% طيب لما نيجي نتغير ونتوسع هوا كلام بنقوله بس، لا ده كلام هيتنفذ على الأرض".

- في قطر تاني آه من أكتوبر لغاية أسوان 850 كم، هل ده لما أروح الصعيد بعمله لمين ده، لأهلي في مصر اللي نسبة كبيرة منهم هيركبوا الخط ده.​

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