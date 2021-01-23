برلماني عن مزارع "الفيروز" بشرق بورسعيد: تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن مشروع مزارع الفيروز للاستزراع السمكي التي افتتحها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، ستحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك للمصريين.

وأكد "اللمعي"، في تصريحات صحفية، أن رئيس الجمهورية يضع محدودي الدخل في مقدمة اهتماماته، وأن المشروعات التي يجرى افتتاحها تهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى، وهو ما سيتحقق بافتتاح مزارع "الفيروز" التي سينتج عنها خفض أسعار الأسماك، وجعلها متاحة طوال العام لجميع فئات المجتمع، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بحرص القيادة السياسية على تنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بها، والأرصفة البحرية الجديدة بميناء شرق بورسعيد، والأنفاق التي تسهل عمليات نقل البضائع، مما يوفر آلاف فرص لكل شباب محافظات مدن القناة وسيناء عامة وشباب بورسعيد بشكل خاص.