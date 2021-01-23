لن نخدع المواطن.. نائب رئيس "المؤتمر": نقدم فكراً مختلفاً ولا نسعى لشعبية زائفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قرر الربان عمر المختار، رئيس حزب المؤتمر، تعيين أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائبًا لرئيس الحزب للإدارة المركزية والمتابعة، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة لكل المواقع التنظيمية؛ تحقيقاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تمكين الشباب ومنحهم دورًا أكبر في القيادة بكل مؤسسات الدولة.

وقال نائب رئيس الحزب، في أول تصريح له اليوم السبت، إن المتغيرات السياسية المتلاحقة تفرض علينا مواكبتها، من خلال تجديد الخطط والهياكل التنظيمية، وتجهيز وإفراز كوادر شابة قادرة على كسب ثقة الرأي العام وصنع الفارق.

وأضاف ممدوح أن حزب المؤتمر تميز منذ نشأته بالقدرة على تجديد دمائه، ومنح الفرص لشبابه وكوادره للقيادة؛ الأمر الذي جعله يحظى بثقة أعضائه ومؤسسيه، التي ظلت مليئة بالطموحات والتطلعات المشروعة طوال عشر سنوات منذ تأسيسه.

وأوضح نائب رئيس الحزب أن الثقة التي يتمتع بها حزب المؤتمر إنما جاءت نتيجة المزج بين حكمة شيوخه ومؤسسيه، وطاقة وفكر الشباب الذي قدم نموذجًا مختلفًا للقيادة الحزبية والسياسية التي تجمع بين الحفاظ على الثوابت الوطنية وتحقيق التطور والحداثة .

وعن الخط السياسي للحزب في الفترة المقبلة، قال خالد: "لم ولن نخدع المواطن يومًا من أجل شعبية زائفة، ولم ولن نرائي الحكومة يومًا من أجل مكسب ما، وإنما تفرض علينا شخصية حزب المؤتمر ومبادئه أن نقدم ما نراه صوابًا من وجهة نظرنا؛ لتقدم الوطن واستقراره، ونرفض ما نراه خطأً؛ في سعي هادئ لتصحيح المسار، في سبيل رفعة وطننا ودعم جهود البناء والتنمية التي تشهدها مصر".