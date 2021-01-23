الكويت تسجل 534 إصابة جديدة بـ«كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الكويت، اليوم، تسجيل 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160901 حالة، وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - أن عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 50 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالفيروس وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6203 حالات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، شفاء 439 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 153746 حالة.