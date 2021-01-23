المغرب يمنح الترخيص للقاح «سينوفارم» الصيني ضد «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - منحت المملكة المغربية لقاح «سينوفارم» الصيني ضد «كوفيد-19» الترخيص بشكل عاجل؛ نظراً لمطابقته وبامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دولياً ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الصحة قولها أمس، إن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا المستجد، خلص بالإجماع إلى مطابقة لقاح «سينوفارم» الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دولياً وطبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأكدت الوزارة أن اللقاح استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر «سينوفارم» الصيني، وفق المصدر ذاته، من الحصول على ترخيص بشكل عاجل تدوم مدة صلاحيته 12 شهراً.

وكانت وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أمس عن تسلمها أولى دفعات اللقاح البريطاني «أسترا-زينيكا» المضاد لفيروس كورونا، على أن تتسلم الدفعة الأولى من لقاح «سينوفارم» الصيني الأربعاء المقبل..مشيرة إلى أن حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا ستنطلق رسمياً خلال الأسبوع المقبل.



