تحرك روسي ضد الاحتجاجات الموالية لزعيم المعارضة أليكسي نافالني

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 يناير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

تسعى السلطات الروسية إلى إبعاد الشباب عن التظاهرات التي دعا إليها المعارض البارز أليكسي نافالني، وذلك من خلال الاختبارات في المدارس، ودعوة موسكو للعائلات بالانخراط في أنشطة غير سياسية، مثل ممارسة رياضة المشي في الغابات، وذلك في محاولة لصرفهم عن الاحتجاجات، حسب تقرير نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأضافت الصحيفة :“العودة الدرامية لنافالني من ألمانيا إلى روسيا، يوم الأحد الماضي، واعتقاله سريعًا، والذي تبعه نشر فيديو يوثّق القصر السري المزعوم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على البحر الأسود، وأدى إلى جذب انتباه العديد من الشباب الروس، ودفع السلطات إلى الإسراع بإبقائهم بعيدًا عن الاحتجاجات المقرر لها، اليوم السبت“.

ومضت تقول:“هددت بعض الجامعات طلابها بالفصل إذا تم رصدهم خلال الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح نافالني، والتي سيتم تنظيمها في العشرات من المدن الروسية، رغم أن السلطات لم تمنحها التصريحات اللازمة“.

وتابعت:“طالبت وزارة التعليم العائلات بقضاء عطلة نهاية الأسبوع في القيام بأنشطة غير سياسية مثل التنزه في حديقة أو غابة، وقالت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا إنها أمرت شبكات التواصل الاجتماعي بإلغاء المنشورات التي تروج للاحتجاجات الموالية لنفالني“.

وقالت هيئة التحقيق العليا في البلاد إنها بدأت تحقيقًا جنائيًا في مزاعم تحريض القُصّر على الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية.

ورأت الصحيفة أنه من غير الواضح على الإطلاق ما إذا كانت الحملة التي أطلقتها الحكومة قادرة على إحداث التأثير المطلوب، ودفع الشباب بعيدًا عن الاحتجاجات، وهناك مؤشرات على أن تلك الإجراءات التي اتخذتها السلطات الروسية قد تسببت بتأثير عكسي، من خلال تعزيز الانتباه لوجود مظاهرات مخطط لها بالفعل“.