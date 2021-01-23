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‏وزير الإعلام السوداني: الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 23 يناير 2021

شدد وزير الإعلام السودانى، فيصل محمد صالح، على أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع فى قضية سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده لديها وسائل للرد على مثل هذه السياسة التى تحاول إثيوبيا فرضها، وأن الوساطة الإفريقية غير مجدية فى شكلها القديم.

 

وفى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اليوم السبت، قال محمد صالح إن السودان متضرر فى ملف سد النهضة، ولابد من اتفاق يحميه، مشددًا على أن المفاوضات هى السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، وأن الخرطوم لا تريد التصعيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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