شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 7 وفيات و3566 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 783 حالة .

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 3566 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 274 ألفا و376 حالة.

ولفت البيان إلى أن 4051 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 247 ألفا و318 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 174 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.