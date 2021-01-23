شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 20 شخصاً في انفجار منزل شمال غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - أ ف ب

أصيب عشرون شخصاً على الأقل، السبت، في انفجار قوي وقع في أحد المنازل في بيت حانون بشمال قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل، كما أفادت مصادر طبية وأمنية محلية.

وأشارت المصادر الداخلية إلى «وقوع انفجار في أحد المنازل ببلدة بيت حانون صباح اليوم، أدى لوقوع عدد من الإصابات». وأوضحت أن «قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات»، مؤكدة: «فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار».

من جهتها أفادت مصادر طبية أنه «أصيب أكثر من 20 فلسطينياً معظمهم بجروح متوسطة وبينهم اثنان جروحهما خطيرة».

من جانب آخر، أفاد شهود عيان أن «عدداً من المنازل تضرر بسبب الانفجار الضخم الذي وقع في منزل أحد النشطاء الفلسطينيين». وأضافوا أن «الشرطة أغلقت المنطقة ومنعت الصحفيين» من الدخول.