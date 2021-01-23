شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية سيف بن زايد تعقد أول اجتماع لمجلسها العلمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المجلس العلمي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اجتماعه الأول برئاسة العميد دكتور راشد بورشيد نائب مدير الأكاديمية رئيس المجلس العلمي.

ناقش الاجتماع مسودة اللائحة التنفيذية لاختصاص المجلس والمقترحات التطويرية وتشكيل اللجان المختلفة لتنظيم آلية سير الإجراءات بسلاسة.

وأكد العميد الدكتور راشد بورشيد خلال ترحيبه بالأعضاء على أهمية مواصلة الجهود للارتقاء بمسيرة العمل في المرحلة المقبلة ومتابعة المستجدات العلمية بما يحقق تطلعات القيادة الشرطية والارتقاء بمهارات وكفاءات منتسبي شرطة أبوظبي.

