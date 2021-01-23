شكرا لقرائتكم خبر عن قاعة للمعرفة والتخصصات الجامعية لنزلاء إصلاحية أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

افتتحت شرطة أبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قاعة المعرفة في مبنى مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية.

وأوضح العميد ركن أحمد علي الشحي، مدير مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بقطاع أمن المجتمع أن القاعة، عبارة عن مشروع تعليمي ذاتي يعد الأول من نوعه في المؤسسة للدراسة الجامعية، وتوفر آلاف الدورات الجامعية المجانية والتي لا تحتاج إلى الاتصال عبر الإنترنت.

وذكر أن البرامج مطروحة مسبقاً بطريقة «offline» وتم تحميلها مسبقاً كحقائب تدريبية تتضمن المنهج والمقرر ومسجلة عبر الفيديو وفي أجهزة الكمبيوتر، حيث بالإمكان تحميلها على أي جهاز بسهولة دون الاتصال عبر الإنترنت وهي معتمدة وبإمكان الدارس الاتصال على الجامعة لأداء الاختبارات ودفع الرسوم والحصول على الشهادة.

وأضاف باستطاعة النزيل الالتحاق بأكثر من 2400 تخصص في دورات جامعية ومراجع معتمدة من أفضل جامعات العالم مثل جامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT وغيرها، ويتم منح النزيل شهادة الدورة والبرنامج بعد الإفراج عنه واستكمال متطلبات منح الشهادة حسب اشتراطات الجامعة.