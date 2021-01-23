شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم موظفي «الزراعة والسلامة» ضد فيروس «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مبادرة تطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بهدف تشجيع الموظفين على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم من الإصابة بالفيروس، واستكمالاً للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتأتي المبادرة استكمالاً لحملة التطعيم الشاملة «ليكن خيارك التطعيم» التي أطلقتها دائرة الصحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة من خلال التقليل من فرص العدوى بالفيروس، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات أخذ اللقاح وضمان حصول أكبر عدد ممكن من الموظفين عليه. وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من موظفي وموظفات الهيئة الذين أكدوا حرصهم على اختيارهم التطعيم لحماية أنفسهم والمجتمع من الإصابة بالعدوى.

وأكدت الهيئة أهمية اتخاذ هذه الخطوة لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا، حيث يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أمانًا وفعالية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 والوصول إلى المناعة المكتسبة التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على انتشار المرض وبالتالي المساهمة في عودة الحياة إلى ما كانت عليه في السابق.

وأشارت إلى ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في الهيئة بما في ذلك استخدام الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى من جانب الحاصلين على التطعيم.