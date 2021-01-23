مباريات مركز التوجيه والتخطيط التربوي.. وزارة التعليم تكشف عن توصيف مواضيع الاختبارات الكتابية ليوم 13 فبراير المقبل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، عن إعداد بطاقة توصيفية لمواضيع الاختبارات الكتابية لمباريات الدخول إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي، التي ستجرى يوم السبت 13 فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذه البطاقة التوصيفية تحدد مواصفات كل موضوع وتحصر محاوره ومجالاته ودرجة أهمية كل محور أو مجال، وذلك كإجراء منهجي لإرساء هذه المباريات على أساس تعاقدي وكذا لتمكين المترشحين من توجيه وتركيز مجهوداتهم في التحضير لهذه المباريات، مضيفة أنه يمكن الاطلاع على توصيف مواضيع المباريات المذكورة وسحبها من الموقع الالكتروني للوزارة: www.men.gov.ma.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المباريات، التي تهم 350 مقعدا بمسلك المستشارين في التوجيه التربوي و30 مقعدا بمسلك المستشارين في التخطيط التربوي، تندرج في إطار سيرورة تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 في ما يخص توفير الإمكانيات الضرورية من الموارد البشرية لإنجاح هذا الورش الوطني الهام.