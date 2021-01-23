العثماني: لدينا مشاكل وتحديات ونقائص لكن عندنا وطن مستقر وآمن في محيط إقليمي مضطرب

جدة - عبدالحي حسين - اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المحيط الإقليمي للمغرب يواجه مجموعة من المؤشرات السلبية التي تهدد “الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية بالمنطقة”.

وقال العثماني في عرض سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورته العادية التي تنظم عن بعد، اليوم السبت، “نحن عندنا مشاكلنا وتحدياتنا ونقائصنا واختلالاتنا، لكن عندنا وطن مستقر وآمن بمؤسسات دستورية قوية تحت قيادة جلالة الملك، وهذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من فقدها من بلدان أخرى”.

وأوضح رئيس الحكومة بأن التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا بالعالم والمغرب، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ستستمر خلال سنة 2021، معبرا عن ثقته في القدرة على تجاوزها.

وبين العثماني أن من أبرز هذه المؤشرات التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة “تواصل الانقسامات السياسية وتواصل الصراعات العسكرية في عدد من دول المنطقة مع استمرار الخلافات العربية وجمود الجامعة العربية وركود مؤسسات الاتحاد المغاربي”.

وأكد العثماني ان استمرار تداعيات التوتر الذي عرفته عدد من المناطق العربية والتي تحولت الى ساحات لصراع نفوذ بين القوى الدولية، من المؤشرات السلبية التي تهدد الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية بالمنطقة.