اخبار العالم

العثماني: لدينا مشاكل وتحديات ونقائص لكن عندنا وطن مستقر وآمن في محيط إقليمي مضطرب

0 نشر
عبد الله التجاني 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المحيط الإقليمي للمغرب يواجه مجموعة من المؤشرات السلبية التي تهدد “الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية بالمنطقة”.
وقال العثماني في عرض سياسي قدمه أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورته العادية التي تنظم عن بعد، اليوم السبت، “نحن عندنا مشاكلنا وتحدياتنا ونقائصنا واختلالاتنا، لكن عندنا وطن مستقر وآمن بمؤسسات دستورية قوية تحت قيادة جلالة الملك، وهذه نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من فقدها من بلدان أخرى”.
وأوضح رئيس الحكومة بأن التحديات التي تسببت فيها جائحة بالعالم والمغرب، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية ستستمر خلال سنة 2021، معبرا عن ثقته في القدرة على تجاوزها.
وبين العثماني أن من أبرز هذه المؤشرات التي تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة “تواصل الانقسامات السياسية وتواصل الصراعات العسكرية في عدد من دول المنطقة مع استمرار الخلافات العربية وجمود الجامعة العربية وركود مؤسسات الاتحاد المغاربي”.
وأكد العثماني ان استمرار تداعيات التوتر الذي عرفته عدد من المناطق العربية والتي تحولت الى ساحات لصراع نفوذ بين القوى الدولية، من المؤشرات السلبية التي تهدد الأمن والاستقرار والإصلاح السياسي والتحولات الديمقراطية بالمنطقة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا