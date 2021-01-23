بنك المغرب يسجل تراجعا في قيمة الدرهم مقابل كل من الأورو والدولار الأمريكي

جدة - عبدالحي حسين - أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت ب0,67 في المائة مقابل الأورو، وبـ1,15 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة ما بين 14 و20 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه في يوم 15 يناير 2021 بلغت الأصول الاحتياطية 309 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 23,1 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال نفس الفترة ، أي ما بين 14 و20 يناير الجاري، ما مجموعه 77,4 مليار درهم، منها 32,8 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و24,3 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته، بأن متوسط حجم التداول اليومي بلغ خلال هذه الفترة 5 ملايير درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند معدل 1,5 في المائة، مبرزا أن بنك المغرب ضخ مبلغ 28.4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 20 يناير .

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى ارتفاع مؤشر “مازي” بنسبة 2,3 في المائة، ما خفض أداءه السنوي إلى 2 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى زيادات المؤشرات القطاعية ل”البناء ومواد البناء” و”البنوك” بنسبة 3,4 في المائة لكل منهما، و”الأغذية الزراعية” بنسبة 2,6 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع إلى 604,4 مليون درهم مقابل262,7 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 113,6 مليون درهم مقابل 65,5 مليون درهم الأسبوع الذي سبقه.