إيطاليا تحظر “تيك توك” بعد وفاة فتاة

جدة - عبدالحي حسين - فتحت النيابة العامة الإيطالية تحقيقًا في وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات بعد مشاركتها في تحد على تطبيق تيك توك، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك اليوم السبت.

وتم فتح التحقيق بعد إعلان إيطاليا عن منع مؤقت لوصول المستخدمين، الذين لا يمكن إثبات أعمارهم إلى تيك توك. ووفقًا لشروط وقواعد استخدام “تيك توك”، يجب ألا يقل عمر المستخدمين عن 13 عامًا.

وتوفيت الفتاة في مستشفى باليرمو بعد أن اكتشفت شقيقتها البالغة من العمر خمس سنوات جثتها يوم الأربعاء الماضي في حمام الأسرة مع هاتفها المحمول، الذي صادرته الشرطة، بحسب ما نقلته صحيفة “أي جي آي” المحلية.

وقالت “تيك توك”، يوم أمس الجمعة، إنها لم تتمكن من تحديد أي محتوى على موقعها كان من الممكن أن يشجع الفتاة على المشاركة في تحد يحرضها على الانتحار، وتتعاون الشركة مع السلطات للتحقيق في الحادث.

وقال متحدث باسم “تيك توك”: “سلامة مجتمع تيك توك هي أولويتنا المطلقة، ولهذا السبب لا نسمح بنشر أي محتوى يشجع أو يروج أو يمجد السلوك الذي يشكل خطرا على حياة المستخدم”.

وقالت هيئة حماية البيانات الإيطالية في بيان في وقت لاحق من يوم أمس الجمعة، إنها ستحظر شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك فوريا حتى 15 فبراير، وفي هذا التاريخ يتعين على الشبكة تلبية مطالب المراقبين.

وحذر خبراء طبيون من خطورة التحدي، الذي يشارك فيه بعض الشباب، ويدعوه بـ”لعبة الاختناق” أو حجب وصول الأكسجين إلى الدماغ الذي يؤدي إلى النشوة.

وقال والد الفتاة المتوفية، إن أختها أخبرته بأنها كانت تشارك في تحدي “بلاك أوت”، واشار الوالد، كنت أعلم أنها كانت تستخدم “تيك توك” لمشاهدة الفيديوهات والرقص، لكن لم أكن أتخيل أنه يمكن أن تحدث فظيعة كهذه.

وأثارت وفاة الفتاة ردود فعل قوية في إيطاليا ودعوات إلى تنظيم مراقبة أفضل للشبكات الاجتماعية.

وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية الإيطالية المعنية بحماية الطفل، ليسيا رونزولي: “لا يمكن للشبكات الاجتماعية أن تصبح غابة يُسمح فيها بأي شيء”.