الاستخبارات تداهم مضافة لداعش وتستولي على عبوات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، مداهمة مضافة تابعة لتنظيم "داعش" والاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة في محافظة ديالى.



وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ضمن مساعيها لتدمير مخلفات أسلحة داعش الإرهابي والوصول الى أماكن وجودها، ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وفوج مغاوير الفرقة من الاستيلاء على عبوة ناسفة في منطقة كلى تبه مقابل نهر نادين. كما استولت القوة ذاتها على 7 عبوات على شكل جليكانات سعات 20 و 5 لتر معبأة بمادة السيفور".

وأشار البيان إلى ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد المضبوطة تحت السيطرة".