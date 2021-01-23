استنكروا تهديداته للعراق.. مغردون عرب يهاجمون أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر مغردون عرب تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد شمال العراق، داعين إلى الحذر من الأطماع التركية في المنطقة.

ولوح أردوغان، الجمعة، بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق، بزعم إخراج أعضاء في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا أنه منظمة إرهابية من قضاء سنجار .



وقال أردوغان "لدي عبارة أقولها دائماً: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة. هذه هي خلاصة الأمر".

جاء التهديد غداة تعرض العراق لعملية إرهابية، الخميس، راح ضحيتها نحو 32 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنها.

وأطلق مغردون هاشتاقا حمل اسم #أردوغان_يهدد_بضرب_العراق، انتقدوا فيه سياسات أردوغان وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.



استنكار واسع

وفي هذا السياق قال الباحث والأكاديمي الكويتي د. سلطان الأصقه: "استكمالاً لسلسلة تدخلاته في الوطن العربي. أردوغان يهدد بضرب العراق من جديد، ويتبادل الأدوار المفضوحة مع إيران في العراق العربي، وها هو ينتقل من قوته الناعمة لقوته الخشنة".



بدوره قال الإعلامي السعودي عناد العتيبي:" الأطماع التركية في البلدان العربية.. لا تتوقف تهديد جديد عنوانه (على حين غرة ذات ليلة)".

من جهته قال المغرد السعودي الشهير منذر آل الشيخ مبارك: "بعد تفجير بغداد وفي وقت نزيف العراق يخرج أردوغان مهددا العراق، استغلال الأوقات العصيبة صفة ملازمة للئام".

وانتقد المغرد فواز العيسى تبريرات أردوغان لشن هجومه، متهما إياه بدعم الإرهاب.



وقال في هذا الصدد: "أردوغان يكذب الكذبة ويصدقها.. يضحك متقلبًا على الأرض أجل يقول إنه يحارب الإرهاب ويطارد الإرهابيين وهو من يؤويهم ويغذيهم ويدربهم في معسكرات تركية..!".

متفقا معه قال المغرد وليد الأسمري:"أردوغان يقود اقتصاد تركيا إلى الهاوية فقد ارتفعت معدلات البطالة وتسبب ذلك بهجرة المواطنين منها بحثاً عن لقمة العيش، كان الأولى أن يتم دعمهم بدل أن يذهب المال التركي إلى المليشياتِ الإرهِابية في الشرق الأوسط والتهديد والوعيد والتدخل السافر له فيه".



انتهكات متواصلة

وتنفذ قوات النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان حملة عسكرية برية وجوية داخل الأراضي العراقية بعمق يصل إلى 150 كم، بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة.

وأدت العمليات العسكرية منذ انطلاقها مجدداً في يونيو/حزيران الماضي، إلى وقوع عشرات الضحايا من سكان القرى الحدودية ضمن الشريط الحدودي المحاذي لتركيا، فضلاً عن إلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات والمباني.

ورغم الدعوات ومذكرات الاحتجاج التي قدمتها بغداد إلى السفير التركي والإدانات الدولية والإقليمية لتلك الخروقات، تواصل أنقرة عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية.

وكان العراق قد طلب من مجلس الأمن ولأكثر من مرة إلزام تركيا بوقف عدوان قواتها على أراضيه.

وقبل أيام، أكد مسؤول عراقي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه مطامع توسعية بالبلاد.

وقال أيوب الربيعي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، في تصريحات صحفية، إن "نظام الرئيس الراحل صدام حسين عقد اتفاقية مع الجانب التركي قبل نحو نصف قرن أتاحت لقوات الأخير بالتوغل في أراضي البلاد مسافة محددة لمحاربة حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "لكن الموقف الميداني تطور بعدها وأصبح لدى أنقرة قواعد عسكرية وعمليات قصف جوي بذرائع متعددة".

وأضاف الربيعي أن" تركيا لديها أطماع في العراق وما يحدث حاليا من عمليات توغل بين فترة وأخرى رسائل واضحة في محاولة لاستغلال وضع العراق الداخلي لفرض سياسة الأمر الواقع"، معتبرا أن "الوجود التركي من القواعد والجنود انتهاك لسيادة البلاد".

وأشار إلى أن "أي محاولة توغل كبيرة وسيطرة على المزيد من الأراضي لن تكون سهلة والعراق ليس بلداً ضعيفاً".

وشدد على "ضرورة أن يكون للحكومة موقف حاسم من هذه الخروقات من خلال عرض الملف على الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الدولية الضاغطة بالإضافة إلى اعتماد العامل التجاري والاقتصادي في مسار إيقاف التوغل التركي خاصة وأن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا".

وتابع: "تركيا بلد مجاور ينبغي ألا يستغل وضع العراق الاستثنائي في فرض سياسات في شماله، وأن تكون حريصة على استقراره وعدم انتهاك سيادته وخلافه فإن المشاكل ستكبر".

