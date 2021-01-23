الجيش الأوغندي يعلن مقتل 189 من عناصر حركة الشباب في جنوب الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الجيش الأوغندي إنه قتل 189 من عناصر حركة الشباب في الصومال في هجوم “مفاجئ وسريع” استهدف اجتماعًا لأعضاء الجماعة المسلحة.



وأوضح البيان أن العملية التي شملت قرى أخرى في إقليم شبيلي السفلى دمرت معدات عسكرية تابعة للمتطرفين وأسفرت عن اعتقال اثنين من قادة الشباب تم تسليمهم إلى الجيش الصومالي.

وأضاف البيان ، نقلا عن العميد دون نباسا، أن القوات الأوغندية “لم تتكبد أي خسائر أو إصابات ، ولم يتأثر أي هدف مدني”.