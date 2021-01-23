العربية: 10 آلاف متظاهر وسط موسكو احتجاجا على استمرار اعتقال المعارض "نافالني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت قناة العربية في نبأ عاجل لها أن 10 آلاف متظاهر وسط موسكو احتجاجا على استمرار اعتقال المعارض "نافالني" .



واعتقل عشرات الأشخاص السبت على هامش تظاهرات في جميع أنحاء روسيا تجري بدعوة من أنصار المعارض أليكسي نافالني للمطالبة بالإفراج عنه على الرغم من ضغوط السلطات. ومن موسكو إلى فلاديفوستوك، نشر فريق الناشط الشهير في مكافحة الفساد الذي كان ضحية تسميم مفترض خلال الصيف، دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وجرت الاحتجاجات الأولى السبت في أقصى شرق روسيا حيث خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في فلاديفوستوك وخاباروفسك بينما نشرت قوات كبيرة من الشرطة أمام المتظاهرين، بحسب أنصار نافالني.