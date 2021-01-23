5 مرشحين لمنصب سفير أمريكا في إسرائيل.. من هم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنهى السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان مهامه بانتظار أن تسمي الإدارة الأمريكية ممثلها في هذا المنصب.

وتتردد أسماء 5 شخصيات أمريكية بارزة من الحزب الديمقراطي الأمريكي لتولي هذا المنصب الذي عادة ما توجه إليه الأنظار في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وكان فريدمان أنهى مهامه سفيرا للولايات المتحدة، يوم الأربعاء، الذي صادف أيضا يوم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

وقالت صحيفة "فورورد" الأمريكية إن قائمة المرشحين لخلافة فريدمان تشمل 5 شخصيات.

وأشارت إلى أن القائمة المختصرة للمرشحين تشمل "عضو الكونجرس روبرت ويكسلر، وهو ديمقراطي من فلوريدا، والمطور مايكل أدلر، وهو صديق شخصي مقرب لبايدن، وعاموس هوشتاين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائب وزير الخارجية الأمريكي السابق توم نيديس".

وأضافت: "دانيل شابيرو، الذي عمل سفيرا في إسرائيل لمدة خمس سنوات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما والذي لا يزال يعيش في رعنانا في إسرائيل، تم ذكره دائمًا كشخص قد يعود إلى هذا المنصب إذا لم يتم تعيينه في منصب في وزارة الخارجية الأمريكية".

ولفتت الصحيفة إلى أن عضو الكونجرس السابق ستيف إسرائيل أعلن إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي المعين توني بلينكن إنه لا يرى نفسه مرشحا لهذا المنصب في المرحلة الحالية.

ويحظى السفير الأمريكي في إسرائيل بأهمية بالغة في الأوساط السياسية الإسرائيلية باعتباره حلقة الوصل مع وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض.

ويتعين على السفير الأمريكي الجديد أن يحاول منع خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حول الملفين الإيراني والفلسطيني.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إنهم يعارضون عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الدولي مع إيران ما لم يتم تنفيذ عدد من المطالب من إيران فضلا عن التنسيق المسبق مع إسرائيل.

كما يخشى المسؤولون الإسرائيليون خلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وإعلان وزير الخارجية الأمريكي المعين بلينكن، في جلسة استجواب بالكونجرس قبل أيام، دعم الإدارة الأمريكية لحل الدولتين وطموحات الفلسطينية بإقامة دولة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نقلت السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس منتصف العام 2018.

وقال بلينكن في جلسة الاستجواب إن إدارة بايدن لا تعتزم إعادة السفارة إلى تل أبيب.