مليشيات السراج تنتقم من صبراتة.. فوضى وانفلات أمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتزايد انتهاكات المليشيات الموالية لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس يوما بعد الآخر تجاه المدنيين وسط غياب للمساءلة القانونية.

بلدية صبراتة أطلقت صرخة غاضبة تجاه تلك المليشيات، التي سيطرت على مقدرات المدينة وبثت الرعب في نفوس الآمنين، كاشفة انتهاكات المليشيات المستمرة.

ولعل آخر انتهاكات المليشيات اختطاف ليبيين اثنين هما: (امحمد مفتاح امحمد ابوصبيع، مصطفى مفتاح امحمد ابوصبيع)، من قبل مليشيا مسلحة داهمت منزلهما واقتادتهما إلى جهة مجهولة .



انفلات أمني

وقال المجلس التسييري لبلدية صبراتة، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه: إنه "في الوقت الذي كنا نتطلع فيه لبناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة الكاملة، فوجئنا منذ دخول قوات الوفاق لمدينة صبراتة بالانفلات الأمني".

وأكد أنه حتى اليوم تعاني البلدية من سيطرة المليشيات المسلحة على مقدرات المدينة وبث الرعب في نفوس الآمنين فقد "تجاوز الظلم مداه وبلغ الصبر منتهاه".

وحمل المجلس مسؤولية تلك الأفعال الإجرامية إلى وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة فايز السراج الإخوانية.

وتحاول مليشيات السراج الانتقام من بلدية صبراتة، التي انتفضت ضد الإخوان في الانتخابات البلدية التي أقيمت الأسبوع الماضي، ووجه خلالها أهالي المدينة ضربة للجماعة الإرهابية بانتخابهم "قائمة الزيتونة" وهي القائمة الوطنية المعتدلة، على حساب قوائم الإخوان.

واضطرت آلاف الأسر الليبية لمغادرة منازلها في مدن (صبراتة، صرمان، العجيلات) الساحلية غربي العاصمة طرابلس، خلال عام 2020 بعد هجوم لمرتزقة سوريين بدعم من الطيران التركي المسير.

وارتكبت هذه المليشيات عددا من الجرائم أبرزها اقتحام سجون محتجز فيها عناصر وقيادات تنظيم داعش وإطلاق سراحهم، وتدمير المدن وحرق مؤسساتها.



داعش يعود

أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، قال في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن مدن صرمان وصبراتة وترهونة والعجيلات التي شهدت مواجهات مسلحة خلال العام سجلت أوسع موجة نزوح وتهجير قسري للمدنيين.

وأشار حمزة إلى أن سياسة الإفلات من العقاب تعد بمثابة تحريض على استمرار هذه الانتهاكات التي ترتكب يوميا بحق الليبيين.

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني ليبي لـ"الخليج 365" عن تسرب عناصر متطرفة من تنظيم داعش الإرهابي إلى مدينة العجيلات -شرقي صبراتة.

ولفت إلى أن العناصر المتطرفة كانت خلايا نائمة في مدينة صبراتة وشاركت في الهجوم الذي شنته مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية على مناطق الساحل الغربي مارس/آذار الماضي.

وانتشر تنظيم داعش في صبراتة منذ عام 2014 إلى 2016، وأقام بها عددًا من الدوواين ومراكز التدريب لعناصر داعش الجديدة القادمة من عدة دول أفريقية وآسيوية، إلا أن المدينة انتفضت عليه وطردته منها.

وكانت تقارير أمنية سابقة أكدت أن من بين عناصر التنظيم النشطين داخلها عشرات ممن أخرجتهم المليشيات من السجن بعد دخولها المدينة وفلول التنظيم الفارة من شرقي البلاد ومن مدينة سرت، وأعداد ممن تم إطلاق سراحهم من سجن مليشيا الردع في طرابلس للقتال ضد الجيش الوطني.