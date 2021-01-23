إيطاليا تأمر TikTok بحظر أي مستخدمين لم تتمكن من التأكد من سنهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أمرت هيئة مراقبة خصوصية البيانات الإيطالية تطبيق TikTok لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين يوم الجمعة بحظر حسابات أي مستخدمين في إيطاليا لم تتمكن من التأكد من سنهم بعد وفاة فتاة عمرها عشر سنوات كانت تستخدم التطبيق.

وقال الهيئة التنظيمية في بيان إنه على الرغم من التزام تيك توك بحظر تسجيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما إلا أنه كان من السهل مع ذلك التحايل على هذه القاعدة.

ونتيجة لذلك ، قال تيك توك إنه اضطر إلى حظر حسابات المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم حتى 15 فبراير شباط على الأقل في انتظار مزيد من المعلومات.

وجاء الحكم بعد وفاة فتاة اختناقا في باليرمو بصقلية في قضية صدمت إيطاليا.

وقال والداها إنها كانت تشارك فيما يسمى بتحدي التعتيم على TikTok حيث وضعت حزاما حول رقبتها وحبست أنفاسها أثناء تسجيل نفسها على هاتفها.

هذا وفتح الادعاء تحقيقا في التحريض المحتمل على الانتحار ويسعي لمعرفة ما إذا كان أحدهم قد دعاها للمشاركة في ذلك التحدي.