شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 20921 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 20921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 559 حالة وفاة ، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ثلاثة ملايين و698273 إصابة مؤكدة، منها 68971 حالة وفاة و519987 حالة نشطة، وثلاثة ملايين و109315 حالة شفاء.



وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس في تقريرها اليومي، ان الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3056 حالة) والعاصمة موسكو (2668 حالة) ومقاطعتها (1121 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 11.2% من المرضى الجدد.