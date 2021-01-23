السعودية.. وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث مروري أليم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث مروري أليم وقع يوم أمس الجمعة على أحد الطرق ضمن مشاريع بسيطا الزراعية في منطقة الجوف.



وقال حمدان الضويحي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الجوف، إن بلاغاً ورد من الجهات الأمنية عند الساعة 19:37 أمس يفيد بوقوع حادث تصادم أمام بوابة إحدى الشركات في منطقة بسيطا ونتج عنه سبع إصابات متفرقة.

وأوضح المتحدث أنه تم ترحيل البلاغ لأربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر تساندها ثلاث فرق من الصحة، حيث تمت مباشرة الموقع والكشف على الحالات، وتبين بعد عملية الفرز وجود سبع حالات من بينها وفاتان لرجل وطفل، وتم استكمال الإجراءات الإسعافية بالموقع ونقل الحالات لمستشفى ميقوع العام.