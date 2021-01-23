شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضرب الحرس الوطني الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

أفادت مصادر داخل وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، بأن فيروس كورونا المستجد ضرب بقوة أفراد الحرس الوطني، إذ قالوا إنه قرابة 200 من الأفراد المنتشرين في واشنطن خلال الأيام التي سبقت تنصيب الرئاسة جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية، بحسب ذكرت صحيفة «كوال ستريت جورنال».

وأوضحت الصحيفة أن أفراد الحرس الوطني الذين تدفقوا على واشنطن بعد الهجوم على مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، أو أنهم يخضعون للحجر الصحي في الفنادق.

ونشرت وزارة الدفاع ما يقرب من 26 ألف من أفراد الحرس الوطني في جميع الولايات الخمسين وثلاثة أقاليم ومقاطعة كولومبيا في أعقاب هجوم 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لتأمين مبني «الكابيتول» والمرافق العامة والمؤسسات داخل البلاد، خلال حفل التنصيب في 20 من الشهر ذاته.