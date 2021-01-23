شكرا لقرائتكم خبر عن تقليد عمره 100 عام كسره ترامب.. و«البطل» و«الرائد» يعيدانه للبيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: محمد الدسوقي

بعدما كسر الرئيس السابق دونالد ترامب تقليداً عمره أكثر من 100 عام بعدم الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة في البيت الأبيض، يعود الرئيس جو بايدن بهذا التقليد عندما ينتقل معه كلباه «البطل» و«الرائد» إلى المقر الرئاسي، بحسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن تقليد الاحتفاظ بالحيوانات الأليفة في المقر الرئاسي يعود إلى الرئيس الثالث للبلاد توماس جيفرسون، الذي احتفظ بطائر محاكى واثنين من أشبال الدب خلال فترة رئاسته.

وقالت «سي إن إن» إنه من المعروف عن بايدن حبه للكلاب، حتى أنه ألقى التحية على كلاب رافقت مؤيديه في حملاته الانتخابية، ونشر صوراً عدة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مع كلبيه «البطل» و«الرائد»، بالإضافة إلى أنه أصيب بالتواء في الكاحل عندما انزلق وهو يلعب مع كلبه «البطل» في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وأقامت «جمعية ديلاوير» حفل تنصيب افتراضي لـ«الرائد» في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري، الذي يعتبر أول كلب متبنى من ملجأ للحيوانات، وأول كلب إنقاذ يقيم في البيت الأبيض. وشارك نحو 7400 شخص برفقة حيواناتهم الأليفة في حفل التنصيب، وجمعوا نحو 200 ألف دولار لصالح الجمعية.

يذكر أن «البطل»، وهو من فصيلة «جيرمان شيبرد»، انضم إلى عائلة بايدن خلال الفترة الانتقالية الرئاسية في ديسمبر عام 2008، بعد أسابيع من تولي الأخير منصب نائب الرئيس المنتخب، فيما انضم «الرائد»، وهو من الفصيلة ذاتها، بعد 10 سنوات تقريباً، إذ تبناه بايدن رسمياً من «جمعية ديلاوير الخيرية» في نوفمبر/ تشرين الثاني العام 2018.